Сотрудница московского вуза организовала канал нелегальной миграции в Мурманске

Сотрудница московского университета оказалась организатором канала нелегальной миграции в Мурманске. Ассистент кафедры русского языка одного из ведущих ВУЗов страны помогала иностранцам фиктивно сдавать экзамены, необходимые для получения разрешения на въезд.
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