Военное обозрение

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СМИ США: военные поставки Польши на Украину нарушили запрет Южной Кореи на реэкспорт своей продукции

СМИ США: военные поставки Польши на Украину нарушили запрет Южной Кореи на реэкспорт своей продукции

Хотя вооружение южнокорейского производства Сеул официально не поставляет Киеву, продукция ОПК этой страны все же попадает к украинским военным.

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