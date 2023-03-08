СМИ США: военные поставки Польши на Украину нарушили запрет Южной Кореи на реэкспорт своей продукции

Хотя вооружение южнокорейского производства Сеул официально не поставляет Киеву, продукция ОПК этой страны все же попадает к украинским военным.
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