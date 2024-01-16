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Врачебная ошибка оставила упавшего с крана в Крымске строителя инвалидом

Врачебная ошибка оставила упавшего с крана в Крымске строителя инвалидом

Пострадавшего лечили от одного перелома, забыв про остальные.Житель Екатеринбурга пострадал при падении с четырёхметровой высоты на стройке в Крымске в 2018 году, работая помощником машиниста копра (техники для подъёма и забивки свай — прим ред.

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