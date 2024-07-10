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Песков: переговоры Путина и Моди в широком составе отменены из-за их графиков

Песков: переговоры Путина и Моди в широком составе отменены из-за их графиков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 10 июля, сообщил, что переговоры главы российского государства Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в широком составе отменены из-за их плотных графиков.

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