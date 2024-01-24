Защита Блиновской подала апелляцию на решение суда об ужесточении меры пресечения блогеру

Дело в том, что блогер неоднократно нарушала запреты, установленные решением суда. Адвокат скандально известной королевы марафонов Елены Блиновской Наталья Сальникова подала апелляцию на решение суда об ужесточении меры пресечения блогеру.
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