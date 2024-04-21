США намерены взять на себя роль миротворца в конфликте России и Украины, поэтому пытаются регулировать ход спецоперации при помощи поставок оружия Украине.
Политолог сообщил, когда США начнут мирные переговоры по Украине
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Россия согласится на переговоры по хохлятскому вопросу, при условии что США вернут Аляску России, выведет все свои базы с территории Европы, Скандинавии, Японии, Южной Кореи и во всем Тихоокеанском регионе для начала.... А так какой смысл вести переговоры с теми, кто не выполняет ни когда взятые на себя обязательства... В добрый путь и светлыми помыслами....
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