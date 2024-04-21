Политолог сообщил, когда США начнут мирные переговоры по Украине

АНГЕЛ АНГЕЛ

Россия согласится на переговоры по хохлятскому вопросу, при условии что США вернут Аляску России, выведет все свои базы с территории Европы, Скандинавии, Японии, Южной Кореи и во всем Тихоокеанском регионе для начала.... А так какой смысл вести переговоры с теми, кто не выполняет ни когда взятые на себя обязательства... В добрый путь и светлыми помыслами....