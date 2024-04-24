Более 1,3 млн человек писали “Тотальный диктант”: из них 224 братчанина

В XI международном “Тотальном диктанте” приняли участие 224 жителя города Братска. В рамках этого мероприятия, которое прошло 20 апреля, брачане вступили в ряды более чем 1,3 миллиона человек из свыше 40 стран мира, чтобы в библиотеках своего города письменно воспроизвести текст, написанный Анной Матвеевой.