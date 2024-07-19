Аэрофотосъемка Грэма Эрншоу (Graham Earnshaw)

Грэм Эрншоу отмеченный наградами фотограф-пейзажист из города Перт, Западная Австралия, совершил полет на небольшом самолете над береговой линией национального парка Брум и запечатлел несколько красивых и необычных мест над близлежащими бухтами Робак и Вилли-Крик.
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