Аэрофотосъемка Грэма Эрншоу (Graham Earnshaw)

Грэм Эрншоу отмеченный наградами фотограф-пейзажист из города Перт, Западная Австралия, совершил полет на небольшом самолете над береговой линией национального парка Брум и запечатлел несколько красивых и необычных мест над близлежащими бухтами Робак и Вилли-Крик.