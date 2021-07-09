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Кандидату в Госдуму от ЯНАО посвятили стикеры в Telegram. Реакция политика

Кандидату в Госдуму от ЯНАО посвятили стикеры в Telegram. Реакция политика

Фотографии Дмитрия Погорелого для стикерпака были взяты из социальных сетей Неизвестные создали и запустили в мессенджере Telegram стикерпак с использованием изображений директора государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрия Погорелого.

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