Кандидату в Госдуму от ЯНАО посвятили стикеры в Telegram. Реакция политика

Фотографии Дмитрия Погорелого для стикерпака были взяты из социальных сетей Неизвестные создали и запустили в мессенджере Telegram стикерпак с использованием изображений директора государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрия Погорелого.
Фотографии Дмитрия Погорелого для стикерпака были взяты из социальных сетей Неизвестные создали и запустили в мессенджере Telegram стикерпак с использованием изображений директора государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрия Погорелого.
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