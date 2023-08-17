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Во сколько бой Холлоуэй — Корейский Зомби на UFC Fight Night 225, время начала боя 26 августа

Во сколько бой Холлоуэй — Корейский Зомби на UFC Fight Night 225, время начала боя 26 августа

В субботу 26 августа 2023 года на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 225.

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