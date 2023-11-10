Торт "Трио Bravolli"

С самого начала конкурса я вынашивала идею торта из трех полент. Наконец, картинка сложилась и я представляю свой шедевр! Невероятное трио из шоколадного, лимонного и ванильного кремов, с воздушным бисквитом и абрикосовым желе.
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