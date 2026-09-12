БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Саксония встряхнула всю Европу, на очереди Померания, Мерц не понимает, что произошло с немцами

Саксония встряхнула всю Европу, на очереди Померания, Мерц не понимает, что произошло с немцами

Миграционный хаос, огромные расходы на Украину, крах антироссийской политики привели «Альтернативу для Германии» к исторической победе в бывшей ГДР Константин Ольшанский На фото: члены партии АдГ в штаб-квартире партии.

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