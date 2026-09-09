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Главный тренер сборной Аргентины Скалони заявил, что хочет покинуть команду

Главный тренер сборной Аргентины Скалони заявил, что хочет покинуть команду

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони намерен покинуть свой пост. Как сообщает журналистка Вероника Брунати, Скалони рассказал о своём решении президенту Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа.

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