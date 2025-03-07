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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского … .

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