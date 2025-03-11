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Рубио озвучил условие для возобновления военной помощи Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио отметил, что решение о возобновлении военных поставок в Украину может быть принято при условии, что делегация США вернется с успешной встречи с представителями Киева в Саудовской Аравии.

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