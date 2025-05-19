Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Секрет "фабрики арийцев" Лебенсборна. Судьба детей, которых немцы вывезли из СССР во время войны

Секрет "фабрики арийцев" Лебенсборна. Судьба детей, которых немцы вывезли из СССР во время войны

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Что в Германии происходило с детьми, вывезенными нацистами из Советского Союза? Как складывалась их судьба? Сколько их вывезли и сколько вернулось домой? И какие тайны хранит немецкий Лебенсборн, куда помещали детей? Вот об этом и поговорим сегодня.

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