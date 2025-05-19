Секрет "фабрики арийцев" Лебенсборна. Судьба детей, которых немцы вывезли из СССР во время войны

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Что в Германии происходило с детьми, вывезенными нацистами из Советского Союза? Как складывалась их судьба? Сколько их вывезли и сколько вернулось домой? И какие тайны хранит немецкий Лебенсборн, куда помещали детей? Вот об этом и поговорим сегодня.