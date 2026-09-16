На улице Восьмого Марта в Орле упал обломок БПЛА

Очередная ночная атака вражеских беспилотников на областной центр стала одной из тем прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.
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