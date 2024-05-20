Президент и глава МИД Ирана погибли в авиакатастрофе

Иранские власти официально подтвердили гибель президента страны и главы МИД Ирана, а также других членов правительственной делегации, находившихся на упавшем вчера в Иране в труднодоступной горной местности вертолёте.
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