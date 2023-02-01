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Оборонная компания Vincorion прокомментировала отправку танков Leopard на Украину

Оборонная компания Vincorion прокомментировала отправку танков Leopard на Украину

gov.pl | Ministerstwo Obrony Narodowej/CC BY-NC-ND 3.0 PL Берлин пока не заказывал у немецких оборонных компаний новую технику взамен отданной Украине, хотя для ее изготовления нужно до двух лет, сообщили в немецкой оборонной компании Vincorion.

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