Оборонная компания Vincorion прокомментировала отправку танков Leopard на Украину

gov.pl | Ministerstwo Obrony Narodowej/CC BY-NC-ND 3.0 PL Берлин пока не заказывал у немецких оборонных компаний новую технику взамен отданной Украине, хотя для ее изготовления нужно до двух лет, сообщили в немецкой оборонной компании Vincorion.