Компания мэрии Кургана зарабатывает на сдаче городских ограждений в металлолом

МУП «Бытовые услуги», которое отвечает за работу общественных бань в Кургане (учредитель — администрация города) получает прибыль, сдавая в металлолом бывшие уличные ограждения и мешает жителям из-за шума, создаваемого их разрезанием.
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