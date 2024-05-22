Премьер Грузии заявил о желании «партии войны» открыть второй фронт против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью Первому грузинскому каналу о намерениях «глобальной партии войны» использовать Тбилиси для открытия второго фронта против России, передает «Парламентская газета».
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