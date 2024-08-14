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Царьград

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Торговый центр «РИО» загорелся на юго-западе Москвы

Торговый центр «РИО» загорелся на юго-западе Москвы

На месте работают экстренные службы города.В Юго-Западном административном округе Москвы произошёл пожар в торговом центре «РИО».

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