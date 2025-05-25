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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Новиков считает Вагнера лучшим легионером в РПЛ: «Халк был силен, но выберу Лава. У него и титулов побольше»

«Думаю, что Вагнер достоит этого титула, но скажу сразу, что такой награды не существует, поэтому это лишь рассуждения, у каждого болельщика будут свой взгляд и своя оценка.

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