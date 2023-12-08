В олимпийских сборных Запада появились лимитчики

Привет Кубертену! Спортивные результаты теперь зависят не от атлетов, а от чиновников Ирина Гусева На фото: заседание исполнительного комитета МОК в Париже по предстоящим Олимпийским играм 2024 (Фото: AP/TAСС) Произволом и беззаконием назвал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков решение МОК об утверждении смены гражданства трех российских спортсменов без ОКР и отбытия полагающегося в этом случае «карантина».