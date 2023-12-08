БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В олимпийских сборных Запада появились лимитчики

В олимпийских сборных Запада появились лимитчики

Привет Кубертену! Спортивные результаты теперь зависят не от атлетов, а от чиновников Ирина Гусева На фото: заседание исполнительного комитета МОК в Париже по предстоящим Олимпийским играм 2024 (Фото: AP/TAСС) Произволом и беззаконием назвал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков решение МОК об утверждении смены гражданства трех российских спортсменов без ОКР и отбытия полагающегося в этом случае «карантина».

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
все чиновники смотрят,что скажет Путин,у самих давно все инициативы атрофировались,им и так капает,чего суетиться?
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