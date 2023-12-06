Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 928 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валера Полуянов
    Так почетная миссия всегда приветствуется!Осевший в Москве ...
  • Игорь Максаков
    А как всё таки встречали Путина в ОАЭ? Прям гордость берёт! А то ли Блинкин, то ли ещё какое, прилетело и ждало целую...Опубликованы кадр...
  • Владимир
    России нужна вся Украина. Иначе жертвы русских солдат будут напрасными. И это - предательствоПочему РФ не нужн...

Порядка 40% релокантов вернулись в Россию

Порядка 40% релокантов вернулись в Россию

Около 40% релокантов, бежавших в 2022 году, вернулись в Российскую Федерацию.Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные исследования компании "Финион", специализирующейся на помощи в оформлении за рубежом видов на жительство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх