Мировое обозрение

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«Матушка Россия» не подобрала

«Матушка Россия» не подобрала

Широко известную на Украине и немножко в России поэтессу, профессора киевского университета им. Драгоманова Евгению Бильченко, которая назвала Украину «американской колонией», очень огорчило то, что ею никто не заинтересовался и не предложил работу.

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