В Рязанской области 28 июля ждут грозы и от +12°С

В ночь на вторник возможен небольшой дождь, утро будет, скорее всего, без осадков. Однако во второй половине дня вероятность дождей снова возрастает, может начаться гроза - как обычно бывает летом, с сильным ветром.
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