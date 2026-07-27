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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области 28 июля ждут грозы и от +12°С

В Рязанской области 28 июля ждут грозы и от +12°С

В ночь на вторник возможен небольшой дождь, утро будет, скорее всего, без осадков. Однако во второй половине дня вероятность дождей снова возрастает, может начаться гроза - как обычно бывает летом, с сильным ветром.

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