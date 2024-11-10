Депутат Свищев: «Коу за все в своей карьере должен благодарить Россию и СССР. Он должен внимательно вспомнить историю своей жизни»

Себастьян Коу – олимпийский чемпион Москвы-1980 и Лос-Анджелеса-1984 в беге на 1500 метров. Сейчас он возглавляет Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics), которая не допускает российских спортсменов до соревнований.
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