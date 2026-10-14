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Луис Энрике: «Ман Сити» — одна из лучших команд Европы. Их игра доставляет мне удовольствие»

Луис Энрике: «Ман Сити» — одна из лучших команд Европы. Их игра доставляет мне удовольствие»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» высказался о начале сезона для команды и восхитился игрой соперника.

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