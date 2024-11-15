Политика как он...
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Политика как она есть

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Правда спасает жизни. Ложь убивает

Текст, прежде всего, к тем, кто остался на украине.Давайте поговорим откровенно.Больше десяти лет я рассказываю вам исключительно правду.

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