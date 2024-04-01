Правящая партия Турции проиграла на муниципальных выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах. После подсчета 99,45% бюллетеней лидирует Республиканская народная партия, а Партия справедливости и развития держится на втором месте.
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