РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    а к необьективным судьям какие бы то ни было санкции будут применены или опять все останется как есть и судейский бес...Дело о нападении ...
  • Olga Chuhutina
    Дура а еще профессор.Профессор УрФУ, к...
  • Андрей Алферов
    Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет...В результате обст...

Правящая партия Турции проиграла на муниципальных выборах

Правящая партия Турции проиграла на муниципальных выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах. После подсчета 99,45% бюллетеней лидирует Республиканская народная партия, а Партия справедливости и развития держится на втором месте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх