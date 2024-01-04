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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Официально: Веттори подерется с Алленом на UFC Vegas 89

Бой состоится 6 апреля в Лас-Вегасе (США). 30-летний Веттори последний раз выходил в октагон в июне 2023 года, уступив Джареду Каннониру единогласным решением судей.

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