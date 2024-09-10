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Воронежские новости

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Фигуранту по делу о хищении отказал в отсрочке наказания воронежский облсуд

Фигуранту по делу о хищении отказал в отсрочке наказания воронежский облсуд

Воронежский областной суд не изменил решение Советского районного суда отказать бывшему топ-менеджеру компании «Модус» в отсрочке отбывания пятилетнего наказания, которое было назначено ему по уголовному делу о мошенничестве (ст.

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