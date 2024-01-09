Жильцы общежития на КСМе эвакуировались ночью из-за пожара в Новосибирске

Накануне ночью пожарные ликвидировали возгорание в общежитии на КСМе. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону, к приезду спасателей в 00:05 жильцы первого этажа самостоятельно эвакуировались из задымленных помещений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии