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Уилл Смит не живет с женой уже семь лет: почему до сих пор не развелись?

Уилл Смит не живет с женой уже семь лет: почему до сих пор не развелись?

Оказывается, что Уилл Смит уже семь лет не живет со своей женой. Сенсационное признание сделала Джада Пинкетт-Смит — 52-летняя экс-избранница актера, но официально еще являющаяся его супругой, пишет издание People.

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