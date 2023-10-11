Уилл Смит не живет с женой уже семь лет: почему до сих пор не развелись?

Оказывается, что Уилл Смит уже семь лет не живет со своей женой. Сенсационное признание сделала Джада Пинкетт-Смит — 52-летняя экс-избранница актера, но официально еще являющаяся его супругой, пишет издание People.
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