ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Пожизненное, на мой взгляд, страшнее расстрела. Раз: и ты уже на небесах. Но, в военное время для таких подонков долж...Украинский нацис...
  • Михаил Васильев
    А кто тебе сказал, что его будут содержать? Сгинет бесследно в Черном ДельфинеУкраинский нацис...
  • Сергей Сергеев
    Слава героям,достойная смерть,гибель героев,вечная им памятьГероическая смерт...

Культурное наследие Кубани: кто отвечает за сохранность духовных ориентиров?

Культурное наследие Кубани: кто отвечает за сохранность духовных ориентиров?

Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации области, обратилось к экспертам с просьбой изучить архивные материалы и провести исследования, в результате которых было установлено, что здание имеет высокое историческое, градостроительное, архитектурно-художественное и мемориальное значение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх