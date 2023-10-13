Культурное наследие Кубани: кто отвечает за сохранность духовных ориентиров?

Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации области, обратилось к экспертам с просьбой изучить архивные материалы и провести исследования, в результате которых было установлено, что здание имеет высокое историческое, градостроительное, архитектурно-художественное и мемориальное значение.