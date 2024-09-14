Студия, состоящая из ветеранов GTA и Red Dead Redemption, взяла под своё крыло команду Im...

Студия, состоящая из ветеранов GTA и Red Dead Redemption, взяла под своё крыло команду Immortals of AveumСтудия Absurd Ventures, созданная одним из основателей Rockstar Games Дэном Хаузером, взяла под управление уволенных разработчиков Immortals of Aveum из Ascendant Studios.