Корпорация Meta оштрафована на $13,5 млн за сбор персональных данных пользователей

Федеральный суд Австралии оштрафовал на 20 млн австралийских долларов ($13,5 млн) две компании, принадлежащие американской корпорации Meta, за нарушение законодательства о защите прав потребителей и тайный сбор персональных данных пользователей.
Федеральный суд Австралии оштрафовал на 20 млн австралийских долларов ($13,5 млн) две компании, принадлежащие американской корпорации Meta, за нарушение законодательства о защите прав потребителей и тайный сбор персональных данных пользователей.
Свежие комментарии