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ФедералПресс

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В Вологодской области увеличили оклады лесникам: «Таких повышений зарплат никогда не было»

В Вологодской области увеличили оклады лесникам: «Таких повышений зарплат никогда не было»

ВОЛОГДА, 9 апреля, ФедералПресс. По поручению врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова с 1 мая 2024 года сотрудникам САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» и казенного учреждения «Вологдалесцентр» оклады поднимут на 20 %.

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