Исследования: в выборе жилья важнее всего транспортная доступность, в выборе ипотечной программы — ставка

На чем основывается выбор россиян, когда речь идет о приобретении жилья? Есть ли при этом разница между покупателями эконом-, комфорт-, бизнес-, премиум-класса? Делают ли будущие новоселы однозначную ставку на ипотеку? Ответы — в результатах недавно проведенных исследованийБольше всего на выбор жилья сегодня влияют его расположение и транспортная доступность, этап строительства дома и экологичность района.