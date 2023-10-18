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Исследования: в выборе жилья важнее всего транспортная доступность, в выборе ипотечной программы — ставка

Исследования: в выборе жилья важнее всего транспортная доступность, в выборе ипотечной программы — ставка

На чем основывается выбор россиян, когда речь идет о приобретении жилья? Есть ли при этом разница между покупателями эконом-, комфорт-, бизнес-, премиум-класса? Делают ли будущие новоселы однозначную ставку на ипотеку? Ответы — в результатах недавно проведенных исследованийБольше всего на выбор жилья сегодня влияют его расположение и транспортная доступность, этап строительства дома и экологичность района.

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