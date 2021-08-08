Какой он был, быт советского человека? Вспомним вместе!

Позитив для оптимистовПолитикаКакой он был, быт советского человека? Вспомним вместе! Посмотрев на эти фото сразу возникает ощущение отсутствия суеты и какого-то постоянства, теплоты.Вернуться к статье10НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера ФедороваНа последнем фото просто ужас какой-то...Чтобы вытереть пыль, полдня надо, чтобы все эти картиночки, коробочки...убрать со стола. Ну а жили как жили, нормально жили, и казалось, лучше не бывает😊. Лично для нашей семьи, главное, было- это порядок в доме. Пусть и бедненько, но чисто и уютно. Из тех предметов сохранился портрет Есенина С., сделали ему рамку и висит в гараже, и хрусталь весь сложен в коробках и хранится в кладовке...на какой-нибудь случай, правда, не знаю, на какой 😀.Элина МорозоваВижу на фото много знакомых вещей. Часы,вазочка,телевизор, еще что то.. Да, разнообразия и большого выбора у нас не было.. И все было советского производства ( это для тех, кто думает , что в СССР не было производства товаров народного потребления).Но зато вещи были качественные и служили долго. Не то, что сейчас...Вера ФедороваДа, именно, качественные. Часы настенные, например, служили годами, а теперь какие-то одноразовые...СергейВерочка, у меня вот такие советские часы, до сих пор идут точно, и ещё не ломались. Только батарейку меняем.Элина МорозоваА у меня вот такиеВера ФедороваДа-да, классные часы, у моего папы были такие👍.Вера ФедороваУх ты! Не видела, такие были, наверное, в бохгатых домах 😜.USUri StrukowДо сих пор не разобрал родительскую квартиру. Тысячи книг- все стены. Прихожу- отдыхаю.IgorА где дядя Вася с бутылкой портвейна "захар захарыч" в майке-"алкоголичке" на общей кухне в коммуналке?Взгляд с другого ракурсаДядя Вася дорого бы обходился для фотографа. Можно потратить кадр или даже два из 36, но потом при печати возникают вопросы: Тратить ли лист-два Униброма на этого алкаша? Фотографу такое фото не нужно, дяде Васе тем более. А ведь на проявитель и фиксаж денег стоят (хоть и не великих), но самое главное - это время. Печатали обычно ночью в ванной. В отдельной квартире можно договориться с домочадцами, а в коммуналке? Вдруг чей-то ребёнок обосрался и его надо помыть? Старались запечатлеть радостные события, в праздники снимали гостей за столом, гостей танцующих. Если к завершению поддатые гости требовали заснять их поддатые рожи и поддатый фотограф соглашался, то протрезвев, такие кадры он не печатал. Перевешивала эстетика - все фотографы (т.е. те, кто имел фотокамеру и щёлкал направо и налево) старались создать самый выдающийся кадр. САМЫЙ КРАСИВЫЙ! Потому дядя Вася не котировался. Было пару раз: снимал похороны. Гроб на табуретках во дворе, покойника с разных ракурсов, унылые и плачущие лица родственников покойного, траурное шествие за грузовиком... До сих пор не могу понять - ЗАЧЕМ??? Но попросили - я снимал. Лет через 10, в 90-е, снимал свадьбы на видеокамеру. Выкуп, окольцевание, прогулки к памятникам, застолье, поздравления, подарки, игры и танцы. Но это уже за деньги. Полную 3-часовую кассету монтировал к утру и отдавал - ещё не протрезвевшие гости молодожёнов с восторгом желали посмотреть фильмец. А сами молодые? Вряд ли они когда-нибудь от начала и до конца просматривали эту бодягу. Смотрибельный ролик, который будет неоднократно пересматриваться - максимум 15 минут! Ныне у каждого смартфон, каждый щёлкает что взбредёт в голову и выставляет это барахло на всеобщее обозрение.Комментировать
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