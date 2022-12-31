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НХЛ. «Вашингтон» примет «Монреаль», «Сент-Луис» против «Миннесоты», «Торонто» в гостях у «Колорадо»

«Вашингтон» примет «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа» будет противостоять «Аризоне», «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой», «Колорадо» – с «Торонто».

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