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В Смоленске спасатели эвакуировали 20 отдыхающих с колеса обозрения высотой 50 метров

В Смоленске спасатели эвакуировали 20 отдыхающих с колеса обозрения высотой 50 метров

В Лопатинском саду в административном центре Смоленской области остановилось колесо обозрения, в результате чего пришлось эвакуировать 20 человек.

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