Народные приметы на 24 января

В народном календаре 24 января — Федосеев день. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой. Предки старались в этот день не ходить в лес в одиночку и не пользоваться острыми, особенно режущими и колющими, предметами.
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