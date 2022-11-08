В тыловой зоне СВО продолжается подготовка экипажей танков для одного из танковых подразделений ЦВО из числа мобилизованных граждан

В ходе учебных мероприятий они проходят курс теоретической подготовки по знанию основных узлов и вооружения боевых машин и на практике учатся применять штатное танковое вооружение.
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