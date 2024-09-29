Музей Победы проводит экскурсии в честь Всемирного дня туризма

В Музее Победы на Поклонной горе стартовали экскурсии, приуроченные к Всемирному дню туризма. Они проходят 28 и 29 сентября и рассказывают посетителям больше о мемориальном комплексе и его значимых памятниках, сообщает пресс-служба музея.
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