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Шесть человек погибли в ДТП с автобусом из Грузии в Ставропольском крае

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом из Грузии в Ставропольском крае

 © Следственный комитет Российской Федерации Шесть человек погибли и 28 были госпитализированы после столкновения рейсового автобуса Setra с КамАЗом на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае.

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