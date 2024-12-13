Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 980 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже...Армия России удар...
  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-ПРОСРОЧЕННЫЙ-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые п...Армия России удар...
  • Сергей Карабухин
    Ясновидящие: – Идиота-фашиста-Зеленского – ждёт судьба и учесть Гитлера – он отравит себя, жену и своих детей….Потом ...Армия России удар...

У легенды советского кино Галины Польских обнаружили неизлечимое заболевание

У легенды советского кино Галины Польских обнаружили неизлечимое заболевание

Легенде советского кинематографа Галине Польских медики диагностировали тяжелое и неизлечимое заболевание, пневмофиброз легких – хронический недуг, при котором в легочной ткани появляются небольшие рубцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх