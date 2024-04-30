Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Аршак Меликджанян
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    Парень наш - красавец. Побольше бы, действительно, таких ребят.«Ваня хватит! Ван...
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«Ваня хватит! Ваня хватит, пожалуйста!»

Подписчик ТГ-канала "Многонационал" рассказывает:«Сегодня в Химках мой сын катался на самокате со своей подругой, к его девчонке стал домогаться абу-бандит, на недовольство он отреагировал ударом в голову моему сыну.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Нелюди, ощущают себя хозяевами страны…
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5 час.
ВП
Виктор Петров
По больше бы таких ребят. И таких ответов. Развязали бы руки нашим людям и создали добровольные отряды и эти обезьяны не шлялись бы и боялись даже смотреть в наши сторону.
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4 час.
Ольга
Парень наш - красавец. Побольше бы, действительно, таких ребят.
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3 час.

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