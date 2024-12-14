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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Силкин: «Краснодару» не дадут стать чемпионом в год столетия «Зенита». Шансы на чемпионство есть, но это почти невозможно»

«Шансы «Краснодара» на чемпионство? Они есть, но вы же понимаете, что это практически невозможно. В год столетия «Зенита» им не дадут это сделать.

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